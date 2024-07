01 Distribution ha diffuso in rete il teaser trailer di Fino alla Fine, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino.

Con un’uscita nelle sale fissata per il 31 ottobre 2024, la nuova opera cinematografica del regista romano racconta di come una storia d’amore può trasformarsi in un percorso di crescita, dove tutto può cambiare in un attimo grazie alle singole scelte fatte. Fino alla Fine si svolge nell’arco di sole 24 ore ed è ambientato interamente a Palermo.

Gabriele Muccino ha diretto una sceneggiatura firmata da Paolo Costella. Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con Adler e con Ela Film, e distribuito da 01 Distribution. Oltre a Elena Kampouris nel ruolo della protagonista, il cast internazionale e italiano e internazionale è composto da: Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer, Yan Tual, Mitch Salm, Grace Ambrose, Syama Rayner, Samuel Kay.

TRAMA: “FINO ALLA FINE” racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent’anni in vacanza a Palermo con la sorella. Quando sta per tornare in California, nelle ultime 24 ore del suo soggiorno in Sicilia, incontra Giulio e il suo gruppo di amici. Saranno proprio queste 24 ore a cambiare per sempre il corso della sua vita. Sophie scoprirà che la vita è fatta di scelte e quelle che farà la porteranno a camminare sull’orlo del baratro, trasformando una semplice storia d’amore in una di sopravvivenza, riscatto e pura adrenalina. Questo gruppo di ventenni, ancora inesperti nel maneggiare la vita, scopriranno quanto sia facile commettere errori.

