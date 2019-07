Warner Bros nel 2017 ha riacquisito i diritti di sfruttamento sul romanzo firmato da William Golding dal titolo Il Signore delle Mosche, ed ora pensa all'operazione remake.

Divenuto un cult di genere nel 1990, grazie alla regia di Henry Hook, il film Il Signore delle Mosche è oramai pronto all'operazione remake. La Warner, a tal proposito, avrebbe visto in Luca Guadagnino il regista in grado di ridare verve al progetto. La notizia è stata confermata da Variety.

In coppia con Warner Bros la fonte assicura che ci sarà un altro partner produttivo, ossia la Know Universe di Lindsey Beer, Nicole Perlman e Geneva Robertson-Dworet.

Nel romanzo di William Golding un gruppo di ragazzi inglesi rimangono bloccati su un’isola deserta. I sopravvissuti tentano di autogovernarsi per sopravvivere. Un'idea simile è stata sviluppata di recente anche nella serie tv The Society, ma non scarsi risultati qualitativi.