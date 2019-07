Questa mattina AMC ha diffuso il primo teaser trailer relativo alla nuova serie spin-off di The Walking Dead.

Nel breve video vengono presentati i nuovi giovani protagonisti, ma anche alcune bozze grafiche che riguarderanno il loro "universo zombie". Durante il Comic-Con i produttori hanno descritto questa nuova serie utilizzando queste parole:

Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Alla fine, tutti saranno cambiati per sempre. Adulti e cementati nelle loro identità, sia buone che cattive.

Le riprese inizieranno in estate in vista di un debutto sugli schermi previsto per il 2020.

La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. Al centro della trama dei dieci episodi ci saranno i giovani cresciuti nel mondo post-apocalittico. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts.

Nel cast Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale e Annet Mahendru.