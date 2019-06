The Society è la nuova serie tv prodotta da Netflix dalle tonalità sci-fi, ed un leggero tocco mistery. Questa è la recensione della prima stagione.

Creata da Christopher Keyser, la prima stagione di The Society conta su di un cast formato da Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy, Jacques Colimon e José Julian.

Gli studenti di una scuola in un piccolo paesino americano vengono mandati in gita scolastica, ma qualcosa va storto. Gli autobus tornano indietro e riaccompagnano gli studenti in città, il problema è che qualcosa nel frattempo è cambiato.

Il Commento

Netflix torna nuovamente nel magico mondo del mistery teen, e questa volta lo fa attraverso una serie tv dai toni sci-fi, ed un gruppo di giovanissimi attori, alcuni di questi dal grande futuro in quel di Hollywood.

The Society è uno show che cerca di studiare i comportamenti di un gruppo di ragazzi chiamati a formare una società dopo aver perso praticamente tutto. Le tematiche affrontate nel corso dei 10 episodi sono attuali, si va infatti dalla coesistenza tra persone diverse sotto uno stesso tetto, passando per la discriminazione sessuale, l’emancipazione giovanile e la paura dell’abbandono. Il risultato che ne viene fuori è però un polpettone teen, dove l’estetica televisiva conta più delle stesse tematiche affrontate.

Il ritmo della sceneggiatura nei vari episodi risulta cadenzata, per nulla frenetica, e questo è certamente un punto a favore dello show di Keyser. Ciò che però colpisce negativamente è il modo con cui i vari personaggi si interfacciano alla nuova realtà. Spensieratezza, leggerezza e egocentrismo sono solo alcuni dei tratti distintivi palesati in uno show che parte da un presupposto narrativo interessante, ma che naufraga – episodio dopo episodio – in un mare di assoluto irrealismo.

Ma volendo tralasciare l’aspetto puramente sociale, questa è una serie tv che brilla soprattutto per le tante mini-storie raccontate al suo interno. E’ senza dubbio vero che i vari intrecci narrativi presentati nel corso degli episodi rappresentano la vera forza di The Society. A tal proposito, la seconda stagione, semmai dovesse essere richiesta da Netflix, dovrà mostrare ben altro.

Il cast scelto dai produttori è una sorta di fucina di giovani attori in cerca di successo. Da Kathryn Newton a Jacques Colimon, infatti, molti dei volti di questo show sembra poter aver un futuro luminoso ad Hollywood. Impressiona, in maniera particolare, la prova di Sean Berdy, in lotta contro un’omosessualità sofferta, ed un handycap fisico non di poco conto; ma anche quella di Olivia DeJonge, nel suo ruolo di ragazza debole in cerca di protezione.

In conclusione, siamo certi che The Society è un importante passo avanti fatto da Netflix riguardo le produzioni originali seriali, ma non sufficiente per una “promozione” a pieni voti. Aspettiamo la seconda ondata di episodi.