Dopo aver riconquistato il mondo con la saga John Wick, l’attore Keanu Reeves è forse pronto per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Il nuovo rumour parla chiaro: Keanu Reeves e Disney si vogliono. Secondo MCU Cosmic, infatti, pare che l’attore abbia avviato una trattativa per entrare nel cast di The Eternals (Gli Eterni), uno dei prossimi capitoli della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

La fonte non specifica la natura del ruolo in questione, ma se il rumour dovesse essere confermato, per Keanu Reeves si tratterebbe di un’ennesima prova della sua rinascita artistica dopo la lunga pausa post-Matrix.

In una recente intervista, Keanu Reeves aveva espresso la propria disponibilità a prendere il post di Hugh Jackman come Wolverine, ma evidentemente i Marvel Studios per lui hanno altro in programma.

In aggiunta al rumour che riguarda Reeves, in queste ore viene riportata la quasi certa presenza di Charlie Hunnam e Matthew Rhys in brevi, ma importanti ruoli.

Gli Eterni sarà diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo.

Nel cast Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok, Richard Madden.

Il fumetto è stato creato da Jack Kirby nel 1976. Gli Eterni sono una razza di antichi esseri umani manipolati geneticamente dai Celestiali, in grado di manipolare mentalmente quantità limitate di enegria cosmica e in costante lotta con i Devianti.