Dopo un mese di maggio molto positivo, giugno comincia subito col piede giusto. Aladdin tiene alti gli incassi del Box Office Italia, ma tiene bene anche Godzilla 2.

Nella giornata di ieri, sabato 1 giugno, Aladdin ha chiuso ancora in testa al botteghino nazionale, superando di fatto il traguardo dei 10 milioni complessivi. L’incasso è stato 923 mila euro, per un totale di 10,31 milioni, direttamente al quinto posto dei maggiori incassi del 2019, appena sopra Captain Marvel (10,2 milioni).

Godzilla II: King of the Monsters è arrivato ancora al secondo posto, ma questa volta con un incasso di 323 mila euro. Dopo tre giorni il totale del kolossal è salito a quota 710 mila euro, in recupero rispetto ai giorni precedenti, ma ancora molto dietro il primo Godzilla, capace di incassare oltre 800 mila euro nel solo primo sabato di programmazione.

Al terzo posto ancora una volta Il Traditore, il cui incasso ieri è stato 303 mila euro, per un totale di 2,51 milioni. Tra le new entries del weekend, Rocketman ha incassato 211 mila euro, per un totale di 514 mila.