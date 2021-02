WandaVision: Darcy e Jimmy Woo nei poster del quarto episodio

Disney+ ha da poco diffuso i characters poster di Darcy e Jimmy Woo, i due volti noti apparsi nel quarto episodio di WandaVision.

Così come anticipato nei giorni antecedenti alla messa in messa in onda del quarto episodio, due vecchie conoscenze del Marvel Cinematic Universe hanno finalmente fatto il loro esordio in WandaVision, stiamo ovviamnte parlando dio Darcy Lewis (Kat Dennings) e Jimmy Woo (Randall Park).

La presenza dei due personaggi, unitamente alle prime rivelazioni emerse al termine del quarto episodio, non ha fatto altro che contribuire a rendere WandaVision uno dei progetti Marvel Studios più innovativi di sempre. Non resta che attendere il prossimo venerdì per dare continuità al decorso dei misteriosi eventi. Nel frattempo, spazio per i characters poster dei due personaggi:

Darcy Lewis and Jimmy Woo return 📺 The first four episodes of Marvel Studios' #WandaVision are now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/PIHrOdT6jS — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 31, 2021

WANDAVISION

PRODUZIONE: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. CAST: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

TRAMA: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

Su Disney+ dal 15 gennaio 2021 i primi due episodi.