Ramen Heads in esclusiva sugli schermi di Io Resto in Sala

Lunedì 1 febbraio arriva in esclusiva sugli schermi di Io Resto in Sala “Ramen Heads“, un gustosissimo viaggio alla scoperta della specialità culinaria più iconica del Giappone, diretto da Koki Shigeno.

In diretta streaming sugli schermi di Io Resto in Sala, lunedì 1 febbraio alle ore 20.30, lo chef milanese Luca Catalfamo presenta “Ramen Heads“. Presentato in anteprima al Far East Film Festival di Udine, “Ramen Heads“ più che un film é una bizzarra, divertente, assurda e… saziante dichiarazione d’amore.

Diretto da Koki Shigeno, “Ramen Heads” ci rivela i segreti dei migliori chef di ramen del Giappone, a cominciare dall’imperatore indiscusso: Tomita Osamu.

Tomita, eletto miglior chef di ramen del Giappone per tre anni consecutivi, ci accompagna all’interno del suo mondo, condividendo il suo approccio ossessivo volto alle creazione del ramen perfetto e la costante ricerca degli ingredienti migliori disponibili sul mercato. Un imperdibile omaggio alla specialità culinaria più iconica del Giappone e ai suoi devoti fans.

A presentare il documentario “Ramen Heads“ in diretta streaming al pubblico di Io Resto in SALA sarà – lunedì 1 febbraio alle ore 20.30 – lo chef milanese Luca Catalfamo, giudicato tra i più creativi della sua generazione. Dopo aver girato tutto il Giappone per apprendere le numerose ricette tradizionali esistenti, ha aperto proprio a Milano due apprezzatissimi ristoranti specializzati in ramen (Casa Ramen e Casa Ramen Super), con lui Sabrina Baracetti del Far East Film Festival.

La diretta sarà visibile sulle pagine Facebook delle sale cinema aderenti a #iorestoinsala (es. cinema Splendor di Bari fb) e sul portale https://www.iorestoinsala.it/.

Io Resto In Sala: l’iniziativa

Io Resto in Sala é una lodevole iniziativa nata nel corso dell’emergenza sanitaria che coinvolge più di 50 sale cinema del territorio italiano obbligate alla chiusura fisica.

Per lo spettatore abituato a frequentare il cinema della propria città o del proprio quartiere, non cambia nulla. Lo spettatore può acquistare il biglietto dal sito internet della sua sala cinematografica di riferimento (sul sito https://www.iorestoinsala.it/ é possibile consultare l’elenco delle sale aderenti) e riceverà un codice e un link per accedere alla sala virtuale. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione del film.

I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete, uguali per tutti i cinema del circuito e vanno da un minimo di 3,00 euro ad un massimo di 7,90 euro.

Per maggiori informazioni: https://www.iorestoinsala.it/

RAMEN HEADS di Koki Shigeno

Lunedì 1 febbraio ore 20.30 – prezzo €3,90