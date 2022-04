Walker Scobell sarà il protagonista di Percy Jackson and the Olympians, la nuova serie Disney+

Il giovanissimo Walker Scobell è stato scelto come protagonista di Percy Jackson and the Olympians, la serie Disney+ che adatterà i romanzi firmati da Rick Riordan.

Apprezzato di recente nel successo sci-fi The Adam Project, il giovanissimo talento Walker Scobell sarà Percy Jackson nel revival televisivo del celebre franchise cinematografico che ha dato vita a due film negli anni ’10. Il protagonista della serie viene descritto (via Badtaste) come:

“Intelligente e in grado di provare compassione, con un tagliente senso dell’umorismo. Il giovane si è sempre considerato un outsider, in parte perché il mondo nota il suo disturbo da deficit dell’attenzione ed iperattività e la sua dislessia. Il ragazzino è impulsivo e spesso scivola nella rabbia quando le cose gli sembrano ingiuste. Sotto il suo cinismo si nasconde però un ragazzo che prova molto affetto per i genitori e un amico leale che vuole semplicemente che ci sia giustizia per le persone a cui tiene. Percy fa però fatica a trovare il proprio posto nel mondo.”

Rick Riordan e Jon Steinberg si occuperanno di scrivere l’episodio pilota della serie, mentre la regia è stata affidata da tempo a James Bobin, già con la Disney per “The Mysterious Benedict Society“. L’idea di base dovrebbe vedere cinque stagioni, ognuna tratta da uno dei cinque romanzi di Riordan, ovvero Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del Titano, La battaglia del labirinto e Lo scontro finale.

Nel 2010 la Fox portò Il ladro di fulmini al cinema con protagonista Logan Lerman, tre anni dopo fu la volta di Il mare dei mostri, poi lo studios passo come noto alla Disney.