Walker: le foto dal primo episodio della serie reboot

Posted on

L’universo televisivo DC targato The CW, noto da tutti come Arrowverse, è pronto ad accogliere Wonder Girld come nuova protagonista. Questa sera SuperHeroHype ha confermato le intenzioni dell’emittente di aggiungere Wonder Girl al proprio immenso universo DC. Secondo la fonte, infatti, The CW ha messo sotto contratto la scrittrice Dailyn Rodriguez (Queen of the South)