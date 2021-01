In cerca di redenzione nel full trailer di The Equalizer, la serie con Queen Latifah

Poche ore fa CBS ha diffuso in rete il full trailer di The Equalizer, la nuova serie reboot con protagonista Queen Latifah.

Come già riferito negli articoli precedenti, la serie prodotta per CBS avrà l’obiettivo di rivedere l’iconica figura di Robert McCall in chiave femminile, con il ruolo, ricoperto di recente al cinema da Denzel Washington, affidato a Queen Latifah.

Il pilot di The Equalizer è stato scritto da Andrew Marlowe e Terri Miller, già produttori di Castle, con il creatore dello show originale “Terri Miller” è coinvolto come produttore esecutivo.

Nella nuova serie tv Queen Latifah avrà il ruolo di una figura enigmatica che, così come il protagonista dell’originale show, usa le sue abilità per aiutare chi non ha nessuno a cui rivolgersi, ovviamente in maniera del tutto gratuita. Nel cast, con Queen Latifah, anche Parker Young, Adhir Kalyan, Kelli Goss, Elizabeth Alderfer e Dean Norris.

Il lancio di The Equalizer su CBS è previsto per il 7 febbraio 2021.