Doug Liman torna a parlare del sequel di Edge of Tomorrow

Il regista Doug Liman in questi giorni è tornato a parlare del tanto osannato sequel di Edge of Tomorrow, film uscito nel 2014 con protagonista Tom Cruise.

Intervistato da Collider (via Badtaste), il regista ha spiegato che il nodo principale al momento è legato alla completa disponibilità dei due protagonisti, ovvero Tom Cruise ed Emily Blunt.

“È uno di quei in cui se io, Tom e Emily dovessimo dire: “Siamo pronti ad approvare questo copione”, il film otterrebbe il via libera. È così che funziona Hollywood, i protagonisti sono come dei guardiani. Se riesci ad avere l’ok di Tom Cruise e Emily Blunt, il film si fa.“

Riguardo il primo capitolo, Liman ha spiegato di aver lottato in passato con la Warner Bros per evitare che questi arrivasse nelle sale col titolo Edge of Tomorrow, A tal proposito quel Live. Die. Repeat. da lui suggerito dovrebbe essere utilizzato almeno per il mercato dell’intrattenimento casalingo, dove il film è ancora fortissimo.

Edge of Tomorrow 2

Edge of Tomorrow – Senza Domani è approdato nelle sale nel 2014. Il film ha raccolto consensi tra la critica internazionale, e ben 370 milioni di dollari nel Box Office. Si tratta di un adattamento cinematografico della graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka.

La Sinossi del primo capitolo. In un futuro prossimo, una razza aliena ha colpito la Terra con un implacabile assalto che nessuno esercito al mondo riesce a respingere. Il tenente William Cage è un ufficiale che non ha mai partecipato neppure a un combattimento quando viene inviato a compiere una missione suicida. Ucciso in pochi minuti, incredibilmente Cage si risveglia ed è costretto a combattere e a morire ancora e ancora, in un continuo loop temporale.

Il sequel sarà scritto da Matthew Robinson. La regia di Doug Liman. Nel cast Tom Cruise e Emily Blunt.