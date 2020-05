ViacomCBS espanderà i confini del suo servizio streaming CBS All Access

Un'altra piattaforma di contenuti in streaming si sta per affacciare sul mercato internazionale, queste sono infatti le intenzioni della ViacomCBS, proprietaria anche del servizio streaming CBS Alla Access.

A tal proposito Bob Bakish, amministratore delegato della ViacomCBS, durante un incontro con gli investitori ha infatti annunciato che CBS All Access cambierà nome, sarà arricchita di contenuti e si espanderà oltre i confini degli Stati Uniti, operazione questa in programma per la prossima estate.

Ricordiamo che al momento i contenuti in esclusiva sul territorio americano di CBS All Access contemplano, tra gli altri, tutto il franchise televisivo e cinematografico di Star Trek, il nuovo riavvio di "The Twlinght Zone", i film della serie "Il Padrino", nonché tutte le prossime serie Trek in programma di realizzazione. Probabilmente tali contenuti saranno esclusiva di questo nascente servizio anche negli altri paesi, ancora non resi noti, in cui opererà nel breve futuro.

Fonte: Variety