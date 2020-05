La serie WandaVision su Disney+ entro la fine dell'anno?

L'emergenza Covid-19 ha fermato la maggior parte delle produzioni legate all'universo Marvel, compreso le serie previste per il servizio Disney+, questo status ha prodotto ritardi di distribuzione importanti.

Secondo un'indiscrezione proveniente da ComicBook, però, sembra che l'attesa per la serie WandaVision potrebbe non essere poi così lunga. La voce rivela che in effetti le riprese principali della serie sarebbero effettivamente terminate, con i Marvel Studios intenti a programmare i lavori di post-produzione, e le eventuali riprese aggiuntive.

In termine di programmazione, se questa voce fosse confermata, i fan potrebbero avere l'opportunità di vedere WandaVision su Disney+ nei tempi previsti, ovvero per fine 2020. Ovviamente si tratta di rumour ancora non confermati, non resta quindi che attendere ulteriori dettagli in merito.

WANDAVISION

PRODUZIONE : Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. TRAMA : Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare. CAST : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn. IN TV: Prossimamente su Disney+.