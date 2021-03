La versione italiana del nuovo trailer di Voyagers, lo sci-fi con Colin Farrell

Universal Pictures ha da poco diffuso, anche attraverso i propri canali social, il nuovo trailer in italiano di Voyagers, il thriller sci-fi con protagonista Colin Farrell.

Nel Tweet con cui è stato diffuso il video, Universal Pictures indica il 20 maggio come data di uscita di Voyagers nei cinema Italiani, ovviamente si tratta di una previsione al netto della situazione pandemica, e dei prospetti per quel periodo. Il nuovo trailer, che trovate in fondo alla pagina, presenta alcune sequenze inedite rispetto al primo in italiano diffuso anche da Noi il 10 marzo scorso.

Neil Burger ha diretto e sceneggiato il film, lo stesso regista ne ha curato anche la produzione insieme a Brendon Boyea, Stuart Ford, Basil Iwanyk e Greg Shapiro. Nel cast annoveriamo Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Viveik Kalra, Quintessa Swindell, Isaac Hempstead Wright, Archie Madekwe, Archie Renaux, Chante Adams e Madison Hu.

Questa la trama di Voyagers: “Il futuro della razza umana è in bilico. Un gruppo di giovani uomini e donne, “allevati” per intelligenza e obbedienza, si imbarca in una spedizione per colonizzare un pianeta lontano. Tuttavia, quando vengono alla luce fatti inquietanti sulla loro missione, il team va contro i valori inculcati nei partecipanti alla formazione e inizia a esplorare la propria natura. La vita sulla nave è nel caos e il gruppo è guidato dalla paura, dalla lussuria e da una sfrenata fame di potere.”

La premiere di Voyagers nei cinema italiani è prevista per il prossimo 20 maggio.