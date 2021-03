L’esordio di The Falcon and the Winter Soldier è il più visto di sempre su Disney+

L’esordio venerdì scorso di The Falcon and the Winter Soldier è già entrato nella storia della famosa piattaforma digitale di casa Disney.

Attraverso un breve comunicato stampa da poco diffuso, la compagnia ha riferito che l’esordio della nuova serie su Disney+ è la più vista di sempre, prendendo in considerazione i giorni che vanno da venerdì 19 marzo a domenica 22 marzo. Ecco il comunicato ufficiale:

23 marzo 2021 – La serie originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier ha debuttato come la più vista di sempre su Disney+ durante il suo weekend di apertura, da venerdì 19 marzo a domenica 22 marzo, e come titolo più visto in assoluto per lo stesso periodo di tempo su base globale, includendo anche i mercati Disney+ Hotstar.



The Falcon and The Winter Soldier, insieme alla prima serie live-action Marvel Studios, WandaVision, e alla seconda stagione della serie Lucasfilm The Mandalorian, sono le tre serie originali Disney+ più viste al loro debutto nel weekend di apertura fino ad ora.



La serie Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier vede protagonisti Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno). La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Diretta da Kari Skogland, con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie composta da 6 episodi vede nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker. The Falcon and The Winter Soldier ha debuttato in tutto il mondo su Disney+ lo scorso 19 marzo.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills, Danny Ramirez.

TRAMA: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un'avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios.

