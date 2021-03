Il trailer italiano di Voyagers, il thriller sci-fi con Colin Farrell

Dopo il lancio sulla rete del trailer internazionale di Voyagers, il thriller sci-fi con Colin Farrell, la divisione nazionale della Universal Pictures ha rilasciato oggi la versione italiana.

Il film è diretto e sceneggiato da Neil Burger. La produzione è stata curata oltre che dallo stesso regista anche da Brendon Boyea, Stuart Ford, Basil Iwanyk e Greg Shapiro. Nel cast troviamo Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Viveik Kalra, Quintessa Swindell, Isaac Hempstead Wright, Archie Madekwe, Archie Renaux, Chante Adams e Madison Hu.

Questa la trama di Voyagers.

“Il futuro della razza umana è in bilico. Un gruppo di giovani uomini e donne, “allevati” per intelligenza e obbedienza, si imbarca in una spedizione per colonizzare un pianeta lontano. Tuttavia, quando vengono alla luce fatti inquietanti sulla loro missione, il team va contro i valori inculcati nei partecipanti alla formazione e inizia a esplorare la propria natura. La vita sulla nave è nel caos e il gruppo è guidato dalla paura, dalla lussuria e da una sfrenata fame di potere.”

La data della premiere di Voyagers era originariamente prevista per lo scorso novembre 2020, ora fissata per il prossimo 9 aprile.