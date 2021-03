DGA Awards 2021: Anche Chloé Zhao tra i registi in nomination

Sono state annunciate oggi le nomination relative ai DGA Awards 2021 (Directors Guild of America), ovvero i premi assegnati dall’associazione americana dei registi.

Come sempre considerati enormemente influenti in vista delle nomination dell’Academy, i DGA Awards quest’anno hanno messo in lizza per il premio finale anche due registe (Chloé Zhao e Emerald Fennell), andando così a spazzare via le polemiche che hanno caratterizzato la scorsa edizione, ovvero quando nessuna donna fu nominata dal sindacato.

Dopo questo ultimo passaggio attraverso i sindacati hollywoodiani, è ora tempo di spingere l’attenzione verso l’Academy, il cui ruolino di marcia prevede oggi la chiusura delle votazioni, con conseguente annuncio delle nomination il prossimo 15 marzo.

DGA AWARDS 2021 – NOMINATION

MIGLIOR REGISTA DI UN LUNGOMETRAGGIO

Lee Isaac Chung , “Minari” (A24)

Unit Production Manager: Dylan Brodie

First Assistant Director: Jeff Dubray

Second Assistant Director: Ann Laudick

Second Second Assistant Director: Stephen J. Hanan

Unit Production Manager: Reena Magsarili Raasch

First Assistant Director: Michael T. Meador

Second Assistant Director: Alexander Armero

Second Second Assistant Director: Anthony Manzo

First Assistant Director: Richard Goodwin

Second Assistant Director: Samantha McGrady

Second Second Assistant Director: Matt McKinnon

Additional Second Assistant Directors: Jeff Goodell, John Stern, George Williams III

Unit Production Managers: Charles Miller, Stuart M. Besser, Jonathan Shoemaker

First Assistant Director: Joseph P. Reidy

Second Assistant Director: Rachel Jaros

Second Second Assistant Director: Justin Bischoff

Location Managers: Dennis Voskov, Nick Rafferty (Chicago Unit)

Unit Production Manager: Mary Kerrigan

First Assistant Director: Mary Kerrigan

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE DI UN LUNGOMETRAGGIO

Radha Blank , “The Forty-Year-Old Version” (Netflix)

Unit Production Manager: James Price

First Assistant Director: Michael L. Walker

Second Assistant Director: Kenyon Noble

Second Second Assistant Director: Jonathan Santos

Location Managers: Katarina Dedicova, Tim Stacker

Production Managers: Martín Pérez Valle, Assia Fratz (New York Unit)

First Assistant Director: Carlos Suazo

Second Assistant Directors: Alí Santiago, Alex Burstein (New York Unit)

Second Second Assistant Directors: Karen Alcázar, Anthony James Faure (New York Unit)

Unit Production Manager: Paul O. Davis

First Assistant Director: Mark Anthony Little

Second Assistant Director: Kevin O’Neil

Unit Production Manager: Amy Greene

First Assistant Director: Matthew Vose Campbell

First Assistant Director: George Every

Second Assistant Director: Jamie D. Allen

MIGLIOR REGISTA DI UN DOCUMENTARIO

“Boys State” (A24/Apple TV Plus) – Amanda McBaine, Jesse Moss

“The Truffle Hunters” (Sony Pictures Classics) – Michael Dweck, Gregory Kershaw

“My Octopus Teacher” (Netflix) – Pippa Ehrlich, James Reed

“The Painter and the Thief” (Neon/Elevation Pictures)

“Welcome to Chechnya” (HBO) – David France

La cerimonia di premiazione dei DGA Awards si terrà il 10 aprile.