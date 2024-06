Venom: The Last Dance, lo spettacolare trailer del film

Sony Pictures quest’oggi ha diffuso in rete il primo trailer di Venom: The Last Dance, ultimo capitolo della trilogia ispirata all’antieroe Marvel.

Anticipato nei giorni scorsi anche attraverso un aggiornamento dal nostro portale, il primo spettacolare trailer di “Venom 3” offre un ultimo sguardo alle bizzarre avventure di Eddie Brock (Tom Hardy) e del suo “amico simbionte” mentre una nuova più terrificante minaccia sembra arrivare dallo spazio aperto. Nel video è possibile, inoltre, dare uno sguardo attento al personaggio interpretato da Ejiofor Chiwetel che, a questo punto, sembra confermare le ipotesi anticipate nell’agosto del 2023, ossia che possa realmente trattarsi di Orwell Taylor, il leader di un gruppo di vigilanti corazzati chiamato The Jury.

Questa è la trama ufficiale:

“In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.”

Il film è stato diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli. Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. E’ confermato il ritorno di Stephen Graham, l’attore che in “Venom: La Furia di Carnage” ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan.

In Italia il cinecomic Marvel/Sony sarà disponibile dal 24 ottobre 2024.

