Venom: La Furia di Carnage, fan impazziti per la scena post-credits

Manca davvero poco prima dell’uscita al cinema di Venom: La Furia di Carnage, ma per i fan Marvel è già tempo di pensare al futuro del franchise.

In anticipo di due settimane circa dalla distribuzione americana, la Sony ha organizzato uno screening della pellicola per sondare il polso dei fan, e come da previsione le reazioni sui social stanno già facendo tanto rumore. Secondo Comic Book, in particolare, a destare il maggior interesse dei fan è stata la scena post-credits che, a quanto pare, potrebbe aprire scenari importanti in vista del prosieguo del Sony’s Spider-Man Universe.

Senza entrare nel particolare, anche perchè al momento vige la regola del silenzio assoluto, la maggior parte delle speculazioni dei fan sembrerebbero spingere verso una sola direzione, ovvero il futuro scontro tra Venom e lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, ma non solo… Alcuni fan starebbero, infatti, speculando sulla possibilità che la scena possa aver mostrato il Morbius di Jared Leto (prossimo capitolo della saga) o anche il Kraven di Aaron Taylor-Johnson (altro film in produzione), o addirittura un cenno a futuri adattamenti di fumetti amatissimi quali “Maximum Carnage” e “Absolute Carnage”.

Le speculazioni è chiaro che andranno avanti almeno fino all’uscita al cinema di Venom: La Furia di Carnage (negli Usa il 1° ottobre, in Italia dal 16 ottobre), pertanto non resta che tenere duro e sperare di non incappare nel classico spoiler da leoni da tastiera.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. DISTRIBUZIONE: Al cinema dal 1° ottobre 2021.

TRAMA: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.