Il gioco Twisted Metal sarà adattato per una serie tv con Anthony Mackie

Il videogame di successo Twisted Metal sarà presto adattato sul piccolo schermo con l’attore Anthony Mackie nei panni di interprete e produttore.

Interprete di Falcon e prossimo a divenire il nuovo Captain America nel Marvel Cinematic Universe, l’attore Anthony Mackie collaborerà presto con Sony Pictures Television e PlayStation Productions per dare vita ad un adattamento televisivo del videogame di successo Twisted Metal. A darne conferma è stato quest’oggi un aggiornamento proveniente dal solito Deadline.

La fonte specifica che la serie su Twisted Metal sarà sviluppata da Michael Jonathan Smith (Cobra Kai), con Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool e Zombieland) impegnati in cabina di produzione, con loro anche Marc Forman, Will Arnett, quest’ultimo nel progetto anche interprete di Needles Kane, il celebre clown alla guida del camioncino per gelati Sweet Tooth, simbolo del franchise e iconico personaggio della serie. Anthony Mackie avrà il ruolo di John Doe, un uomo che riceve la possibilità di avere una vita migliore se riuscirà a consegnare un misterioso pacco attraversando una landa desolata in una realtà post-apocalittica.

Il CEO di PlayStation Productions, Asad Qizilbash, ha affermato in un’intervista: “Siamo davvero emozionati nell’avere con noi Anthony Mackie. La sua capacità di unire commedia, azione e dramma è perfetta per il mondo contorto che vogliamo creare.”