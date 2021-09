In arrivo un remake del classico Guardia del Corpo

La Warner Bros sta sviluppando un remake di Guardia del Corpo, classico della cinematografia mondiale datato 1992 con protagonisti Kevin Costner e l’indimenticabile Whitney Houston.

A confermare l’avvio della pre-produzione è stato in queste ore un aggiornamento proveniente dal sempre informato Variety. La fonte rivela che il nuovo Guardia del Corpo sarà sviluppato da Matthew Lopez, noto drammaturgo noto per la realizzazione di uno degli spettacoli teatrali più acclamati degli ultimi decenni, The Inheritance. L’aggiornamento rivela, inoltre, che Lawrence Kasdan (sceneggiatore dell’originale del 1992) tornerà in cabina di produzione. A tal proposito, è noto che Kasdan sta tentando di sviluppare un remake di Guardia del Corpo dal lontano 2011.

Alcune informazioni sul film originale:

Scritto da Lawrence Kasdan e diretto da Mick Jackson, Guardia del corpo (in originale The Bodyguard) è un vero classico ricco di suspense, tensione, romanticismo, pericolo e passione. La trama: “Rachel Marron è una superstar del mondo della musica e del cinema all’apice del successo. I fans vogliono vederla, ascoltarla, toccarla, ma uno di loro vuole ucciderla! È per questo che entra in scena l’esperto della sicurezza Frank Farmer (Kevin Costner), un professionista che non abbassa mai la guardia. Rachel è abituata ad avere il controllo sulla sua vita di successo. Entrambi si aspettano di poter gestire la situazione e di poter decidere cosa sia meglio fare. Quello che non si aspettano è innamorarsi.”

Il film è costato solo 25 milioni di dollari, ma ne incassò 400 milioni. La colonna sonora vinse il premio come album dell’anno ai Grammy, e due canzoni vennero nominate all’Oscar.