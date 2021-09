Venezia 78: i characters poster di Il Collezionista di Carte

Nella lista dei film presenti alla 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, “Il Collezionista di Carte” torna quest’oggi protagonista in rete grazie alla sua campagna promozionale.

In rete sono da poco approdati i characters poster dedicati ai tre interpreti principali del film diretto da Paul Schrader, ovvero Oscar Isaac, Tiffany Haddish e Tye Sheridan (li trovate nella gallery in fondo alla pagina). Ricordiamo che Il Collezionista di Carte è approdato nelle nostre sale il 3 settembre grazie a Lucky Red.

Il Collezionista di Carte conta la regia di Paul Schrader con Martin Scorsese in cabina di produzione. Nel cast spazio per Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe. Il lancio ufficiale nelle sale italiane è arrivato il 3 settembre, subito dopo la presentazione a Venezia 78. Questa di seguito è invece la sinossi ufficiale:

“Dei fantasmi del passato non ci si libera così facilmente. Prodotto da Martin Scorsese e in concorso al Festival di Venezia, il nuovo film di Paul Schrader vede Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive come giocatore d’azzardo professionista e attira l’interesse di una misteriosa finanziatrice. La vita ordinaria di Tell viene però sconvolta dall’incontro con Kirk (Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune.”