Box Office Usa: weekend monster all’esordio per Shang-Chi

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli continua a sbalordire gli analisti di mercato in un periodo in cui la preoccupazione per la variante Delta di Covid-19 continua a frenare gli incassi al Box Office Usa.

Nella sua tre giorni d’esordio nordamericana, infatti, il nuovo cinecomic Marvel si stima che porterà a casa la bellezza di 71.4 milioni di dollari nelle 4300 sale in cui stato distribuito nel Nord America. L’incasso stimato è da considerare il secondo più alto dallo scoppio della pandemia, dietro solo Black Widow con 80.3 milioni, ovviamente sempre di casa Marvel/Disney. A livello globale il film ha raccolto la bellezza di 127.6 milioni di dollari. Ma lo stupore per questo risultato di certo non si ferma a questa considerazione…

Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, l’esordio di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli risulta essere il terzo più alto di sempre per il mese di settembre, dietro solo i due IT. Tra l’altro si stima che gli incassi di domani potrebbero aggiungere al bottino altri 12 milioni circa, per un totale di 83.5 milioni in quattro giorni, ovvero il più alto incasso di sempre nel lungo weekend (quattro giorni) del Labor Day.

Come anticipato nella nostra apertura, il risultato che sta ottenendo Shang-Chi sta stravolgendo tutti i pronostici degli analisti, i quali sembravano in precedenza molto più cauti sul totale all’esordio a causa della continua preoccupazione negli Usa della variante Delta di Covid-19. Inoltre, questa potrebbe essere la risposta che gli esercenti cercavano per spingere sempre più lontano dai radar degli studios lo spettro delle cosìddette “uscite ibride“, ovvero in contemporanea tra Cinema e Servizi Digitali (vedi Warner Bros con HBO Max e Disney con Disney+).

Noi abbiamo visto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nei giorni scorsi e questa è la recensione.

Nel lungo weekend del Labor Day si stima che Candyman raccoglierà altri 13.4 milioni di dollari, per un totale di 40.4 milioni, mentre Free Guy – Eroe per Gioco altri 8.7 milioni di dollari, per un totale di 91.8 milioni.