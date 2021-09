Jason Momoa mostra il nuovo costume che indosserà in Aquaman 2

L’attore Jason Momoa ha voluto aggiornare i propri followers sullo stato delle riprese di Aquaman 2, e nel farlo ha mostrato quello che sarà il nuovo costume del celebre supereroe DC.

Sfruttando l’enorme seguito su Instagram, Jason Momoa ha postato un post-social con al suo interno due immagini dal set di Aquaman 2 (titolo ufficiale Aquaman and the Lost Kingdom), ognuna con uno dei costumi che il supereroe indosserà nel film di James Wan. Da notare che il primo è molto simile a quello già apprezzato nel finale del primo Aquaman, il secondo, invece, ispirato ai fumetti anni ’80. Non c’è che dire… entrambi sono davvero molto belli.

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono partite da circa due mesi dal Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, riferimento chiaro alla città sottomarina dei fumetti DC Comics, esistente solo per brevi intervalli di tempo e mai due volte nello stesso punto.

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM

PRODUZIONE: Il film sarà sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia sarà nuovamente affidata a James Wan. Le riprese del film partiranno a luglio 2021 dal Regno Unito. CAST: Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Amber Heard, Willem Dafoe, Pilou Asbaek. USCITA: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.