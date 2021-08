Venezia 78: il trailer di Il Collezionista di Carte, in concorso alla Mostra

Lucky Red e Universal Pictures International Italy hanno diffuso in rete il trailer italiano di Il Collezionista di Carte, film diretto da Paul Schrader in Concorso a Venezia 78.

In arrivo nelle sale italiane dal 3 settembre prossimo, il film conterà un cast formato da Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe. Questa è la sinossi ufficiale:

“Dei fantasmi del passato non ci si libera così facilmente. Prodotto da Martin Scorsese e in concorso al Festival di Venezia, il nuovo film di Paul Schrader vede Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive come giocatore d’azzardo professionista e attira l’interesse di una misteriosa finanziatrice. La vita ordinaria di Tell viene però sconvolta dall’incontro con Kirk (Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune.”

Qui la lista di tutti i film presenti a Venezia 78.

Il Collezionista di Carte sarà presentato, come già anticipato in Concorso alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Questo di seguito è il trailer ufficiale in italiano.