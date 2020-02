Confermata l'uscita di 4 serie tv Marvel Studios per il 2021

In attesa della conferma ufficial da parte di Disney, ieri è stata Hasbro a rendere ufficioso l'uscita di quattro serie tv Marvel Studios per il 2021.

L'occasione è arrivata dalla New York Toy Fair, la convention annuale dedicata ai nuovi giocattoli in produzione. Qui la Hasbro ha presentato la propria line-up dedicata ai prodotti in uscita nei prossimi anni, e lo ha fatto con particolare attenzione ai legati ai Marvel Studios.

Se nel 2020 il marchio ha confermato le due serie tv già note, ossia The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, per il 2021 Hasbro ha posizionato nella sua line-up quattro - e non tre - serie Marvel. Le quattro serie sono Loki, What If…?, Ms. Marvel e Hawkeye.

Ovviamente la line-up è completata dai prodotto relativi ai film in uscita, nonchè quelli dedicati ai videogames più attesi. Potete apprezzare la line-up grafica qui di seguito.

Line-up Hasbro/Marvel