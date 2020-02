Ufficializzato lo sviluppo del sequel di Captain Marvel?

Captain Marvel è da considerare uno dei migliori primi capitoli di sempre dell'MCU, ma ad oggi un sequel non è stato ancora ufficializzato.

L'ingaggio di una sceneggiatrice - Megan McDonnell - avvenuto lo scorso mese non ha ancora prodotto notizie positive relativamente all'avvio della pre-produzione del film, e ciò sembrerebbe aver preoccupato non poco i fan. Questo stato di cose pare sia destinato a cambiare perchè dal web arrivano molte conferme sul "via libera" al film.

We Got This Covered cita una fonte "più o meno attendibile" per confermare la registrazione di un titolo di lavorazione a marchio Marvel Studios lo scorso 13 febbraio. Il titolo in questione è "Warbird Productions II" e, guarda caso, Warbird Production era quello utilizzato per Captain Marvel.

E' presto per avere una conferma ufficiale da parte degli stessi Marvel Studios, e questo perchè il film potrebbe non avere spazio in calendario almeno fino al biennio 2022/23. Non resta che attendere, quindi, nuovi dettagli in merito.

Le prossime date Marvel ancora non identificate sono al momento queste:

18 febbraio 2022

29 luglio 2022

7 ottobre 2022