AMC propone un bizzarro promo per The Walking Dead: World Beyond

La campagna promozionale legata a World Beyond, serie spin-off di The Walking Dead, continua a mostrarsi completamente fuori dagli schemi, ed il nuovo promo apparso in rete ne è la prova lampante.

Il video cerca di presentare, in maniera abbastanza colorita, i protagonisti dello show, provando a far dimenticare ai fan che, in fondo, l'universo narrativo è lo stesso di The Walking Dead.

Trovate il video in fondo alla pagina.

The Walking Dead: World Beyond

Le riprese sono iniziate l'estate scorsa. La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts. Lo show durerà solo due stagioni, ognuna della durata di 10 episodi.

CAST: Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt, Natalie Gold, Al Calderon, Scott Adsit e Ted Sutherland.

TRAMA: Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Alla fine, tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e cementati nelle loro identità, buoni e cattivi.

Dal 12 aprile 2020 su AMC.

Il Promo Video