Una presenza inquietante nel nuovo poster di L'uomo invisibile

Universal Pictures ha diffuso oggi un nuovo inquietante poster da L'uomo invisibile, l'horror diretto da Leigh Whannell.

In uscita nelle sale italiane a partire dal 5 marzo prossimo, L'uomo invisibile porterà in scena uno dei celebri "mostri cinematografici" della Universal, riavviando di fatto lo sfortunato franchise Dark Universe, nato e morto con La Mummia nel 2017.

Trovate il nuovo poster in fondo alla pagina.

L'uomo invisibile

The Invisible Man sarà sceneggiato e diretto da Leigh Whannell. In cabina di produzione Jason Blum con la sua Blumhouse Productions e Universal Pictures.

CAST: Elizabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer.

TRAMA: La storia sarà incentrata su Cecilia (Moss), una donna che apprende del suicidio del suo ex fidanzato, un uomo violento che la tormentava. Inizia a ricostruire la sua vita, ma il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che l’uomo non sia realmente morto.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 28 febbraio 2020. In Italia dal 5 marzo 2020.

Il Poster