Box Office Italia: Gli Anni più Belli supera i 4 milioni venerdì

Nonostante un buon numero di nuove proposte, il Box Office Italia del venerdì è stato vinto ancora una volta da Gli Anni più Belli, ed ora il totale è salito oltre i 4 milioni.

L'incasso del nuovo film di Gabriele Muccino ieri, venerdì 21 febbraio, è stato 245 mila euro, per un totale da 4.04 milioni in soli nove giorni. Il confronto con il precedente film di Muccino - "A Casa Tutti Bene" - al momento è in negativo, e questo perchè nello stesso lasso temporale incassava nel 2018 la cifra di 4.92 milioni. Resta comunque interessante lo score di Gli Anni più Belli.

Bad Boys for Life si è riconfermato anche ieri al secondo posto: l'incasso ottenuto ieri è stato 183 mila euro, per un totale in due giorni di 333 mila. In terza posizione spazio ancora sul podio per Parasite, il suo incasso da 125 mila euro ha portato il totale a quota 4.74 milioni.

Il Richiamo della Foresta, nel suo secondo giorno di programmazione, ha incassato altri 114 mila euro, ed ora viaggia con un parziale di 180 mila. La top five è stata inoltre completata da Sonic - Il Film, il cui incasso è stato 83 mila euro, per un totale di 1.82 milioni.