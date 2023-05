Il cinecomic Guardiani della Galassia vol. 3 ha vinto il Box Office USA con un incasso di 114 milioni nei tre giorni di programmazione.

Nessuna sorpresa per l’esordio del terzo capitolo della saga Guardiani della Galassia, e previsioni mantenute. Il film di James Gunn ha incassato nel suo weekend d’esordio una cifra stimata di 114 milioni di dollari, con una media per sala di oltre 25 mila dollari. L’incasso profuso è da considerare in linea con le previsioni profuse ieri, in grande flessione rispetto a quelle di pre-release (120/140 milioni).

Statistiche storiche alla mano, i 114 milioni raccolti da Guardiani della Galassia vol. 3 si vanno a posizionare esattamente tra i primi due capitoli, ossia +20% rispetto ai 94.3 milioni del primo capitolo e -22% rispetto ai 146.5 milioni del capitolo numero 2. Ed ancora, si tratta del 58° incasso all’esordio più alto di sempre nel Box Office USA, ed il 17° dell’immenso franchise noto come Marvel Cinematic Universe. Insomma, un grande esordio ma non eccellente come si poteva immaginare prima dell’approdo in sala. A livello internazionale, infine, il film Marvel Studios ha incassato 168.1 milioni di dollari, di cui 28.1 milioni dal mercato cinese, per un totale Worldwide di 282.1 milioni.

Super Mario Bros – Il Film ha incassato altri 18.6 milioni di dollari, per un totale di 518.12 milioni, direttamente alla posizione numero 17 dei più alti incassi nel botteghino nazionale, ed ancora al terzo posto per i film d’animazione. Con gli incassi internazionali, il film è salito a quota 1.15 miliardi di dollari, ad un passo dalla top five degli incassi più alti di sempre per i film animati.

In terza posizione spazio per La Casa – Il Risveglio della Forza ha incassato altri 5.73 milioni di dollari, per un totale di 54.1 milioni a livello domestico, e 114.8 milioni nel Box Office Worldwide, ben oltre i 99 milioni del reboot del 2013 (Evil Dead).

