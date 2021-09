Universal Pictures annuncia le date di ben 11 film in uscita fino al 2024

Sulla scia dell’annuncio del film animato Super Mario, la Universal Pictures ha comunicato questa notte le date di altri 11 misteriosi film fino al 2024.

Così come fatto da altri studios, vedi Walt Disney Company qualche giorno fa, anche la Universal Pictures ha fissato il proprio futuro con listino che presuppone spettacolo, ma anche brivido (ci sono film targati Blumhouse Productions) e divertimento. Al momento nessun dettaglio è stato reso noto dallo studios sull’identità dei film in listino, pertanto vi invitiamo a rimanere connessi sulle nostre pagine per avere ulteriori aggiornamenti.

Ecco la lista integrale dei film:

Film evento Universal: 12 gennaio 2024

Film evento animato Universal: 9 febbraio 2024

Film evento Universal: 14 febbraio 2024

Film evento animatoUniversal: 22 marzo 2024

Film evento Universal: 10 maggio 2024

Film evento Universal: 21 giugno 2024

Film animato Illumination 3 luglio 2024

Film Blumhouse: 13 settembre 2024

Film evento animato Universal: 27 settembre 2024

Film Blumhouse: 18 ottobre 2024

Film evento Universal: 25 dicembre 2024

Altro mistero legato all’uscita di questi film, la possibilità (o meno) che possano uscire in contemporanea su Peacock, così come Halloween Kills prossimamente.