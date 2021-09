Chris Pratt tra le voci di Super Mario, il nuovo film animato Illumination Entertainment

Nella notte l’account ufficiale Nintendo of America ha annunciato il cast vocale che sarà impegnato nel doppiaggio di Super Mario, il nuovo film dedicato al celebre franchise videoludico in programma per il prossimo anno.

Il film animato sarà prodotto dalla Illumination Entertainmenti di Chris Meledandri, qui impegnato anche in cabina di regia, con un nutrito numero di stelle hollywoodiane confermate in cabina di doppiaggio, tra queste anche Chris Pratt (Jurassic World). La distribuzione è fissata negli Usa per il 21 dicembre 2022.

Nel cast, con Chris Pratt che doppierà Mario, anche Anya Taylor-Joy in quelli della principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi, Jack Black sarà Bowser, Keegan-Michael Key presterà la voce a Toad, Seth Rogen sarà Donkey Kong e Sebastian Maniscalco sarà invece Spike. La voce storica di Mario, Charles Martinet, sarà coinvolto nel film in alcuni “ruoli a sorpresa”. Il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, figura come produttore assieme a Chris Meledandri.

Qui di seguito vi proponiamo il video-annuncio, ma anche il teaser poster di Super Mario con tanto di cast vocale.