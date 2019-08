Prosegue la post-produzione del Pinocchio di Matteo Garrone, a tal proposito possiamo dare uno sguardo stamane ad una nuova foto dal set.

La foto in questione - postata via Twitter da 01 Distribution - mostra il regista Matteo Garrone in compagnia del protagonista, in quest'occasione con sembianze ancora non umane.

Pinocchio

Pinocchio, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films.

Nel cast Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Maria Pia Timo, Massimiliano Gallo, Marcello Fonte e Davide Marotta.

Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution dal 25 dicembre 2019, ed in Francia da Le Pacte.