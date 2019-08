Rambo: Last Blood approderà nelle sale americane con un pesante divieto per i minori, a confermarlo una nota di Expositor Relations Co.

Proprio come anticipato da Sylvester Stallone solo qualche settimana fa, Rambo: Last Blood ha ottenuto il classico Rated R dalla MPAA, la nota riferita da Expositor Relations Co, infatti, recita:

Rambo: Last Blood è stato classificato Rated R per la violenza, scene macabre, uso di droga e linguaggio…e per la violazione di ogni norma dell'AARP.

Quindi, non aspettatevi inutili sviolinate, perchè questa volta John Rambo farà distribuirà davvero tanto dolore ai suoi nemici.

Rambo: Last Blood

Diretto da Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso con Mel Gibson), il cast include Sylvester Stallone, ma anche Paz Vega (Spanglish), Adriana Barraza (nominata agli Oscar per Babel), Sergio Peris-Mencheta (Snowfall), Joaquin Cosio (Quantum of Solace) e Oscar Jaenada (Escobar – Il fascino del male).

SINOSSI. John Rambo, veterano del Vietnam, torna finalmente a casa. Ma dopo esser tornato nel ranch di famiglia in Arizona, Rambo si troverà ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell’Est.

Rambo – Last Blood arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 settembre, distribuito da Notorious Pictures.