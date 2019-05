Quest’oggi diamo un nuovo sguardo a Freaks, il thriller a tinte sci-fi con protagonista Emile Hirsch.

Il film approderà nelle sale americane a partire dal mese di agosto, portando sul grande schermo una storia cupa, a tratti inquietante, con protagonista una bambina alle prese con le manie iperprotettive del padre.

Diretto dal duo canadese formato da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione Discovery al Toronto International Film Festival.

Nel cast spazio per Emile Hirsch (Into the wild), Bruce Dern (The hateful eight), Grace Park (Battlestar Galactica), Amanda Crew (Silicon Valley) e la debuttante Lexy Kolker.

Sinossi. Un padre disturbato (Hirsch) rinchiude sua figlia di 7 anni in una casa, avvertendola dei gravi pericoli all’esterno. Il misterioso Mr. Snowcone (Dern) però, convince la ragazzina a fuggire e a unirsi a lui in un’intensa ricerca della famiglia, della libertà e della vendetta.

Freaks approderà nelle sale dal 23 agosto 2019.