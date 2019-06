Il produttore Ryan Murphy dirigerà presto un adattamento cinematografico del noto musical The Prom, e lo farà per Netflix.

Il creatore della serie antologica American Horror Story produrrà e dirigerà il film che avrà un cast d’eccezione formato da Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Ariana Grande, Awkwafina, Keegan-Micahel Key e Andrew Rannels.

Le riprese dovrebbero partire nel mese di dicembre, mentre la release cinematografica sarà fissata per il prossimo autunno. Netflix accoglierà il film nel proprio catalogo successivamente.

Alcuni mesi fa, Ryan Murphy – con la sua Ryan Murphy Productions – ha firmato un mega-contratto da 300 milioni di dollari con Netflix, ed evidentemente Prom (questo il titolo scelto per il musical) sembra essere il primo frutto di questo accordo.

The Prom è un musical basato sun un’idea di Jack Viertel, con le musiche di Matthew Sklar e i testi di Chad Beguelin.

La storia segue le vicende di quattro attori di Broadway un tempo famosi che si dirigono nella città fittizia di Edgewater, in Indiana, quando scoprono che una studentessa lesbica non ha avuto il permesso di portare la sua ragazza al ballo di fine anno. Vogliono fornire il loro aiuto, ma in realtà vogliono cogliere l’occasione per tornare sotto i riflettori e sentirsi importanti.