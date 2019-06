Il cast di Penny Dreadful: City of Angels ha accolto oggi due nuovi attori, ossia Adam Rodriguez e Dominic Sherwood.

TVLine ha confermato l’ingresso dei due attori, svelandone anche i ruoli che i due avranno. Rodriguez avrà il ruolo di Raul Vega, il figlio maggiore della famiglia Vega, leader dei sindacati e sostenitore della sua comunità. Sherwood sarà invece Kurt, l’autista e guardia del corpo di Richard Goss, un giovane che possiede un’inaspettata profondità e un sorprendete background.

Penny Dreadful: City of Angels avrà una coscienza sociale e una consapevolezza storica che avevamo scelto di non esplorare nel ciclo londinese. Ora affronteremo problematiche specifiche di tipo storico, sociale, religioso, politico e razziale, ancorate nel mondo reale. Nel 1938, Los Angeles aveva a che fare con delle domande difficili sul suo futuro e la sua anima. I nostri personaggi devono porsi le stesse domande. Non ci sono risposte facili, solo domande potenti e grandi sfide morali. Come sempre nell’universo di Penny Dreadful, in questo mondo non esistono eroi e cattivi, ma solo protagonisti e antagonisti.

John Logan sarà produttore, sceneggiatore e showrunner dello show, mentre Michael Aguilar collaborerà in veste di produttore. Pablo Cabezas sarà tra i regista della prima stagione.

Nel cast Natalie Dormer, Michael Gladis, Lorenza Izzo, Thomas Krestschmann, Ethan Peck, Daniel Zovatto, Adam Rodriguez e Dominic Sherwood.

Penny Dreadful: City of Angels sarà trasmessa da Showtime.