George Clooney tornerà molto presto a collaborare con il colosso dello streaming Netflix, e lo farà per un nuovo progetto fantascientifico.

Secondo un aggiornamento proveniente da Variety, il divo hollywoodiano produrrà ed interpreterà un ruolo centrale nel futuro adattamento cinematografico del romanzo La Distanza tra le Stelle, di Lily Brooks-Dalton.

Il film dovrebbe arrivare sul catalogo di Netflix col titolo Good Morning, Midnight, e vedrà la sceneggiatura firmata da Mark L. Smith. In cabina di produzione Clooney sarà affiancato da Grant Heslov della Smokehouse Pictures e dal duo formato da Anonymous Content e Syndicate Entertainment.

Ecco la sinossi del romanzo originale da cui sarà tratto il film.

Augustine ha dedicato la sua esistenza allo studio delle stelle. Non ha mai avuto una famiglia, né un vero amore; ha invece sempre avuto il suo telescopio, lassù, in un osservatorio astronomico nell’Artico. Così, quando scatta un allarme e gli altri scienziati vengono richiamati a casa, lui rifiuta di seguirli: è vecchio, non ha nessuno cui tornare, e ha scorte sufficienti per il tempo che gli resta. Poi le comunicazioni con l’esterno si interrompono e ad Augustine non rimane che guardare il cielo. E attendere. Sully ha sacrificato tutto per diventare astronauta. E la missione dell’”Aether” è stata un successo: lei entrerà nella storia come il primo essere umano ad aver raggiunto l’orbita di Giove. Eppure, quando l’astronave è ormai vicina all’atmosfera terrestre, le comunicazioni con la base s’interrompono. Atterrita, Sully lancia un SOS, sperando che qualcuno lo raccolga. E qualcuno, nell’angolo più remoto della Terra, risponde. Grazie a quel filo invisibile, la distanza siderale tra Sully e Augustine si colma e le loro solitudini s’intrecciano in un rapporto cui entrambi si aggrappano come naufraghi, lontani eppure vicinissimi, entrambi spaventati e stupiti dalla realtà che devono affrontare. E, mentre il mondo sembra scivolare in un silenzio assoluto, i due riscopriranno il vero significato della vita e soprattutto della speranza.