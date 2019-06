Mancava solo l’ufficialità, ed ora è arrivata: Tom Hardy tornerà ad interpretare Eddie Brock nel futuro Venom 2.

A confermare il ritorno del divo inglese nel franchise è stata la produttrice Amy Pascal durante una lunga intervista in cui ha parlato anche di un possibile futuro crossover tra Venom e Spider-Man.

La Pascal ha confermato il ritorno di Hardy, senza però specificare quando Venom 2 possa entrare in produzione, cosa che però crediamo possa avvenire molto presto.

Sul crossover tra Spider-Man e Venom, la Pascal ha ammesso che ci sono possibilità, ma solo se i singoli film riescono a funzionare singolarmente. Tra l’altro, la produttrice non ha escluso la possibilità di vedere un giorno la versione Spider-Man di Miles Morales.

Come noto, la Sony sta collaborando con la Disney per permettere a Spider-Man di far parte del Marvel Cinematic Universe, e questo stesso accordo però al momento non riguarderebbe Venom ed altri personaggi dell’universo di Spider-Man. Ovviamente tutti gli accordi possono cambiare.

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel. Nel cast Tom Hardy e Woody Harrelson. Non esiste una data di rilascio al momento.