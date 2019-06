Con riprese già avviate, il cast di Black Widow è pronto a dare il benvenuto a Ray Winstone, attore noto per film come The Departed.

Ieri abbiamo appreso che la produzione di Black Widow si è spostata dalla Norvegia a Budapest (cliccate qui), ciononostante non sappiamo ancora se il film da solista della Vedova Nera sia o meno il primo film della Fase 4 dell’MCU. Detto questo, oggi SuperHeroHype ha confermato l’ingresso di Ray Winstone nel cast, senza però dare un nome al suo ruolo. La notizia non è ancora stata confermata da Marvel Studios.

Le riprese di Black Widow, al momento risulta solo un titolo non ufficiale, avranno come locations Regno Unito, la Croazia, Miami (Florida) e molto probabilmente anche l’Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena prima gli eventi di Avengers.

Black Widow (titolo non definitivo) sarà diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

Nel cast Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, O-T Fagbenle, Ray Winstone.

Il film dovrebbe essere distribuito in sala dal 2020.