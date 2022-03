Ufficiale: Amazon ha acquisito la MGM per 8.5 miliardi

Solo l’altro giorno mancava il via libera da parte della Commissione Europea, ma ora è arrivata l’ufficialità: la MGM è diventata di proprietà di Amazon per un affare da 8.5 miliardi di dollari.

Il catalogo di Amazon Prime Video potrà dunque arricchirsi di oltre 4000 film e 17000 episodi di serie tv. Tra i titoli in prima linea ci sono, ovviamente, quelli che compongono le saghe di James Bond – che al momento sono presenti, ma a pagamento – e di Rocky.

Amazon, d’altro canto, ha fatto sapere che non renderà i titoli MGM un’esclusiva Prime Video e che, inoltre, deciderà caso per caso quali film far uscire in sala e quali direttamente in streaming.