La Commissione Europea dà l’ok per l’acquisizione della MGM da parte di Amazon

La notizia dell’acquisizione da parte di Amazon della MGM risale a maggio, ma solo ora la Commissione Europea ha dato l’ok all’acquisizione vera e propria.

Se è vero che la Commissione Europea ha dato il via libera, però, l’acquisizione deve attendere l’ok anche dalla Federal Trade Commission per stabilire se può porre problemi di competizione. Pare che, al momento, non ci siano problemi in tal senso e, nel caso in cui nessuno abbia rimostranze, varrà il tacito assenso.

L’operazione, dal valore di 8.5 miliardi, può dunque procedere e porterà a una notevole espansione del catalogo di Amazon Prime Video con oltre 4000 titoli e 17000 episodi di serie tv. Tra i franchise in possesso della MGM ci sono, soprattutto, quelli di James Bond e Rocky.