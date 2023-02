UCI Cinemas è pronto ad accogliere nel proprio circuito cinematografico Shazam! Furia degli Dei, atteso cinecomic diretto da David F. Sandberg.

In occasione dell’uscita nelle sale italiane, infatti, UCI Cinemas ha organizzato una serie di iniziative atte a premiare i tanti appassionati di cinecomic DC. Qui di seguito vi proponiamo il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni.

Negli UCI Cinemas arrivano le iniziative per il lancio di Shazam! Furia degli Dei

Milano, 15 febbraio 2023 – UCI Cinemas lancia le iniziative per il lancio del nuovo attesissimo film della DC, diretto da David F. Sandberg e distribuito da Warner Bros. Pictures. Acquistando online il biglietto per le proiezioni di Shazam! Furia degli Dei previste dal 16 al 19 marzo i fan del supereroe riceveranno in regalo l’esclusivo poster del film. Inoltre chi acquisterà online entro il 26 marzo il biglietto per assistere alle proiezioni e lo registrerà entro il 31 marzo sul sito shazam.ucicinemas.it parteciperà all’estrazione di uno splendido viaggio di tre giorni ad Atene, corredato da una tipica cena ateniese ai piedi dell’Acropoli.

Un’occasione unica per ammirare una delle città più affascinanti e ricche di storia del mondo e assistere al nuovo capitolo delle avventure di Billy Batson nelle multisale UCI, in grado di fornire un’esperienza cinematografica immersiva e di alta qualità, soprattutto nelle sale IMAX di UCI Porta di Roma, UCI Orio e UCI Luxe Campi Bisenzio, che combinano una risoluzione senza precedenti con una conformazione speciale della sala, uno schermo curvo e più grande di quelli classici e altoparlanti allineati a laser; nelle sale iSense di UCI Fiumara, UCI Luxe Maximo, UCI Parco Leonardo, UCI Casoria, UCI Catania, UCI Lissone e UCI RomaEst, progettate appositamente per dare ai film la massima qualità del suono e dell’immagine grazie a proiettori 4K e a altoparlanti Dolby Atmos® e nella sala Screen X di UCI Luxe Marcon, dotata della prima tecnologia multiproiezione al mondo che consente la visione di film panoramici a 270 gradi.

Il film da seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “Shazam!” per trasformarsi nel supereroe e suo alter ego adulto Shazam. Dotati dei poteri degli dei, Billy e altri membri della sua famiglia adottiva stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

Tornano tra i protagonisti di “Shazam! Furia degli Dei” le star già affermate nel primo capitolo: Zachary Levi nel ruolo di Shazam; Asher Angel nei panni di Billy Batson; Jack Dylan Grazer interpreta nuovamente Freddy Freeman; Adam Brody è Super Hero Freddy; Ross Butler, Super Hero Eugene; Meagan Good nel ruolo di Super Hero Darla; D.J. Cotrona interpreta Super Hero Pedro; Grace Caroline Currey è Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman interpreta Darla Dudley; Ian Chen nel ruolo di Eugene Choi; Jovan Armand è Pedro Pena; Marta Milans interpreta Rosa Vasquez; Cooper Andrews nei panni di Victor Vasquez; e con Djimon Hounsou che torna a interpretare Wizard. Si uniscono al cast anche Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren.