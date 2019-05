Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della nascita di PlayStation Productions, la casa di produzione impegnata a sviluppare per Sony Pictures i franchise tratti da videogames. A tal proposito oggi parliamo di Uncharted.

Da tempo in fase di sviluppo attivo, ma a più riprese rimesso in standby a causa di clamorose defezioni (protagonisti e registi su tutti), il film tratto dal franchise Uncharted è oramai pronto sui nastri di partenza. A confermare la rinata buona volontà di Sony, e quindi della neo-nata PlayStation Productions, è stato Tony Vinciquerra, CEO e Chairman proprio di Sony Pictures. Ovviamente il CEO non ha rilasciato altre dichiarazioni in merito.

Non resta che attendere l’ufficializzazione di una data di uscita nelle sale.

Uncharted sarà diretto da Dan Trenchtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane.

Trenchtenberg è solo l’ennesimo regista ad aver avuto il compito di portare al cinema Uncharted, in precedenza erano stati scelti David O’Russell e lo stesso Shawn Levy.

La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. Per il ruolo da protagonista, al momento, circola il solo nome di Tom Holland.