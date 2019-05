Stephen Amell chiuderà il suo rapporto con la serie tv Arrow con l’ottava, ed ultima stagione, ma ciononostante gli attestati di amore continuano a palesarsi sul web.

Ospite al MegaCon 2019 di Orlando, l’attore che da anni presta corpo e volto a Green Arrow ha lasciato intendere di essere estremamente aperto alla possibilità di tornare un giorno a rivestire i panni del noto giustiziere DC Comics. Le sue parole rappresentano l’affetto per produttori e creatori dello show, ma soprattutto per quel ruolo che ha significato per lui la fama.

[Pericolo Spoiler] Ovviamente in molti sanno che il personaggio di Green Arrow potrebbe non sopravvivere al mega episodio crossover noto come Crisi sulle Terre Infinite, e questo anche perchè nel precedente crossover, ovvero Elsewords, ha preso una sorta di accordo che possiamo definire mortale.

A proposito, avete già ammirato il commovente video addio di Stephen Amell al personaggio di Arrow? Fatelo qui.