Capodanno col trailer vietato ai minori di Peacemaker

In occasione dell’inizio del nuovo anno, ed a meno di due settimane dall’esordio su HBO Max, la serie Peacemaker si è mostrata ancora una volta ai fan DC, ma questa volta attraverso un trailer vietato ai minori.

Il lancio del nuovo trailer è stato accompagnato da un messaggio eloquente da parte del protagonista della serie “John Cena” che vi proponiamo tradotto qui di seguito: “Ciao a tutti sono Peacemaker, star di Peacemaker! Ho fatto questo trailer VM apposta per voi, vi farà andare fottutamente fuori di testa!“. Ricordiamo che la serie sarà trasmessa da HBO Max a partire dal 13 gennaio. Trovate il trailer in fondo a questa pagina.

PEACEMAKER

PRODUZIONE: La serie tv avrà una prima stagione da otto episodi, e sarà incentrata sul supereroe DC Comics che dà il nome alla serie, interpretato come detto da John Cena. CAST: Dal cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida torneranno anche Jennifer Holland e Steve Agee, con loro nel cast anche Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Robert Patrick (Terminator 2), e Chris Conrad (Patriot). Nel cast anche Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson, Freddie Stroma. DISTRIBUZIONE: Dal 13 gennaio 2022 su HBO Max.

TRAMA FUMETTI: Peacemaker è un uomo che crede nella giustizia ad ogni costo, ma che non si preoccupa di uccidere per ottenerla. Il pubblico farà la conoscenza del personaggio interpretato da John Cena dalla prossima estate con The Suicide Squad.