Disney+ ha condiviso in rete il trailer italiano di Una Notte al Museo – La vendetta di Kahmunrah, il film d’animazione ispirato alla famosa trilogia cinematografica.

Prodotto dal regista dal regista ed ideatore della trilogia originale “Shawn Levy“, il nuovo capitolo della saga porterà sullo schermo di Disney+ le disavventure del giovanissimo Nick Daley (figlio del personaggio interpretato nei film da Ben Stiller), intento a ripercorrere la stessa strada del padre all’interno del Museo Americano di Storia Naturale. I problemi arrivano, però, quando il sovrano Kahmunrah riesce a liberarsi dalla sua prigionia.

Il film sarà disponibile su Disney+ a partire dal 9 dicembre 2022.

Una Notte al Museo – La Vendetta di Kahmunrah vede nel cast dei doppiatori originali Joshua Bassett, Jamie Demetriou, Alice Isaaz, Gillian Jacobs, Joseph Kamal, Thomas Lennon, Zachary Levi, Akmal Saleh, Kieran Sequoia, Jack Whitehall, Bowen Yang e Steve Zahn. Il film è diretto da Matt Danner, gli sceneggiatori sono Ray DeLaurentis e Will Schifrin, il produttore è Shawn Levy, gli executive producer sono Emily Morris, Chris Columbus, Mark Radcliffe e Michael Barnathan mentre le musiche sono di John Paesano.

SINOSSI UFFICIALE

Il film originale racconta le disavventure che si verificano ogni notte al Museo Americano di Storia Naturale quando il sole tramonta. Il lavoro estivo di Nick Daley come guardiano notturno del museo è un impiego impegnativo per uno studente delle superiori, ma il ragazzo sta seguendo le orme del padre ed è determinato a non deluderlo. Fortunatamente, conosce l’antica tavoletta del museo che dà vita a tutto quando il sole tramonta ed è felice di rivedere al suo arrivo i suoi vecchi amici, tra cui Jedediah, Octavius e Sacagawea. Ma quando il sovrano Kahmunrah fugge con lo scopo di riaprire il mondo sotterraneo e liberare l’Esercito dei Morti, spetta a Nick fermare il folle imperatore e salvare il museo una volta per tutte.

IL TRAILER

IL POSTER