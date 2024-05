La serie di fantascienza Il Problema dei 3 Corpi tornerà su Netflix con i suoi ultimi episodi, ma guai a parlare di rinnovo per una seconda stagione.

Con un annuncio a sorpresa arrivato ieri durante i classici Upfront stagionali, Netflix ha affermato che la serie Il Problema dei 3 Corpi potrà contare su una serie di ulteriori episodi in maniera tale da offrire al pubblico il giusto finale. Lo streamer, a tal proposito, è stato abbastanza chiaro, evitando di etichettare questa decisione come un rinnovo per una ulteriore stagione.

Come noto, la serie ispirata alla trilogia di fantascienza di Cixin Liu non è riuscita a convincere pubblico e critica, la conseguenza di questa sotto-performance qualitativa si è riversata sugli ascolti che, a quanto pare, non sono stati nemmeno lontanamente apprezzabili a fronte di un budget spropositato (si parla di 20 milioni di dollari ad episodio). Prima di ieri, di fatto, il rischio cancellazione non poteva che essere una serie possibilità. La scelta di Netflix non può che essere considerata una via di mezzo tra la sconfitta e la speranza.

Detto questo, lo streamer dopo l’annuncio agli Upfront ha diffuso in rete un video annuncio che vi proponiamo in questo nostro aggiornamento.

Il Problema dei 3 Corpi: la serie

David Benioff e Dan Weiss, noti per il loro lavoro in Game of Thrones, hanno avuto il ruolo di showrunners, sceneggiatori e produttori. Alexander Woo (The Terror: Infamy) è uno dei co-creatori, sceneggiatori e co-produttori esecutivi. Derek Tsang (Better Days) ha diretto il primo episodio. Tra i produttori anche Bernadette Caulfield, Rian Johnson (Knives Out) ed ancora Ram Bergman e Nena Rodrigue, Lin Qi e Zhao Jilong, CEO di The Three-Body Universe, Rosamund Pike e Robie Uniacke per Primitive Streak, e la Plan B Entertainment di Brad Pitt.

Il cast è composto da Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Ben Schnetzer e Eve Ridley.

TRAMA: La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni ’60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere un gruppo di geniali scienziati nel presente. Quando le leggi della natura si sgretolano davanti ai loro occhi, cinque ex colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità. Questo racconto elettrizzante ridefinisce i canoni del dramma fantascientifico attraverso misteri sovrapposti e gravi implicazioni al di fuori di ogni classificazione.

